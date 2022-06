"Mio figlio preso a calci e pugni dal branco"

Un ragazzo di soli 17 anni sarebbe stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un gruppo di giovani a Marano, in provincia di Napoli, senza un apparente motivo. A denunciare l'episodio, avvenuto intorno alle 20 di sabato scorso, è stata la madre della vittima, Cira. Secondo la sua testimonianza, riportata da NapoliToday, il 17enne si trovava nella villa comunale Ciaurro in compagnia dei suoi amici quando è stato avvicinato da "un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni" che avrebbe iniziato a insultare la comitiva del figlio.

I giovani si sarebbero quindi allontanati per poi tornare "con una decina di ragazzi più grandi". A quel punto la situazione è rapidamente degenerata. "Questi (i ragazzi più grandi, ndr) hanno intenzione di picchiare un amico di mio figlio" che "si mette in mezzo cercando di farli calmare" racconta la donna. Per tutta risposta il ragazzino è stato riempito "di calci e pugni. Mio figlio non ha reagito ha cercato solo di difendersi il viso e la testa" dice ancora Cira aggiungendo che il figlio è stato poi portato in ospedale e "ricoverato per una giornata" con una prognosi di 21 giorni per trauma cranico e frattura del naso.