Cade dal tetto di un capannone: Mirko muore a 27 anni

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 27 anni che lo scorso 6 settembre era rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Manerbio, in provincia di Brescia. Mirko Serpelloni, questo il nome del giovane, era precipitato dal tetto della Errepi Interni, impresa specializzata nella produzione di cucine, cadendo nel vuoto per circa 6 metri.

Il giovane operario, dipendente di una ditta esterna, si trovava sul tetto per una manutenzione resasi necessaria a seguito della maxi grandinata di questa estate. La dinamica è al vaglio dei tecnici dei carabinieri e delle autorità preposte, ma sembra che il giovane sia passato sopra un lucernario e che il telaio non abbia retto il suo peso, facendolo precipitare.

Le condizioni era apparse drammatiche fin dai primi istanti: Mirko era stato intubato e sedato, quindi portato d'urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Il giovane era di Bagnolo Mella. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa ha gettato nello sconforto l'intera comunità.

