Il "mistero" dell'auto cannibalizzata e legata a un lampione

Totalmente cannibalizzata, è stata abbandonata in strada, forse scaricata dopo essere stata completamente smontata. Una vettura della quale è rimasto solo il telaio, legato per un oscuro motivo con una corda a un lampione della luce. Succede a Colle degli Abeti, periferia est di Roma. La presenza della scocca della vettura, un'utilitaria di colore bianco, è stata segnalata dal comitato di quartiere Catt-Colle degli Abeti: "Ancora un nuovo arrivo nel parcheggio di via Salvatore De Lorenzo, telaio di un'auto legato ad un palo per uno scarico rapido. Chissà quanto rumore avranno fatto, ma come troppo spesso accade nessune vede o sente nulla", scrivono i cittadini.

Fra le ipotesi c'è quella che la vettura - come molte altre a Roma, dove in questi primi mesi del 2023 si è registrato un incremento del 30% dei furti di componentistiche di auto - possa essere stata rubata e poi spogliata di tutte le sue parti in una zona sicura e poi scaricata, col favore del buio, nella strada isolata del VI municipio di Roma.