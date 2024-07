Il mistero dell'uomo trovato morto in un bagno chimico

È per il momento ancora avvolto nel mistero il caso dell'uomo sulla cinquantina trovato morto all'interno di un bagno chimico di un cantiere presente in via Gaetano Donizetti a Torino, nel quartiere di San Salvario, situato a ridosso del secolare Castello del Valentino. La tragedia è avvenuta ieri, lunedì 15 luglio, alle prime luci dell'alba. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato per tutte le indagini del caso. Andrà fatta chiarezza.

Da una primissima ricostruzione dei fatti, l'uomo - le cui generalità non sono ancora state rese note - sarebbe morto o per un malore o per l'assunzione di una massiccia dose di droga. Le indagini però sono ancora in corso: ecco perché il condizionale è d'obbligo.

A dare l'allarme sono stati alcuni operai che, entrati di mattina nell'area del cantiere, hanno scoperto il corpo privo di vita all'interno del bagno chimico.