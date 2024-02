Esplode un rimorchio-cisterna per il bitume: paura e danni

Tanta paura nella zona artigianale di Modena Est per un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze davvero gravi. Una forte esplosione è stata avvertita in tutto il quartiere, generando molta apprensione. E' accaduto intorno alle ore 14.30 in via dell'Industria, nel piazzale della Bitem, storica azienda che produce bitumi destinati in particolare alla pavimentazione stradale.

Ad esplodere è stato uno dei rimorchio-cisterna, uno dei tanti che abitualmente fa la spola tra l'azienda produttrice e i luoghi di destinazione del prodotto. L'esplosione ha scaraventato a distanza di diversi metri diversi elementi metallici della cisterna stessa, danneggiando le strutture della Bitem stessa e persino le vetrate dell'adiacente Fonderia Ghirlandina.

Fortuna ha voluto che nessun lavoratore si trovasse nei paraggi della cisterna nel momento dell'incidente: non si registrano infatti feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco i quali hanno messo in sicurezza la zona e svolto alcuni accertamenti. Da una prima ricostruzione parrebbe evidente come si sia trattato di un fatto del tutto accidentale, probabilmente dovuto ad un malfunzionamento della cisterna stessa. Si tratta infatti di contenitori dotati di particolari accortezze tecniche per il trasporto di materiali infiammabili su strada, sottoposti a stress importanti.