Meccanico Ferrari colpito da una monoposto: piede amputato

È stato amputato il piede destro al meccanico investito nella mattinata di sabato 3 luglio 2021 a Modena da una Ferrari di F1, durante un'esibizione al Motor Valley Fest. L'uomo di 45 anni è stato ricoverato in ortopedia all'ospedale civile di Baggiovara, con una prognosi di 40 giorni.

Secondo una prima ricostruzione il meccanico era in pista durante alcuni giri di dimostrazione, per agevolare una manovra della SF70H, l'ultima monoposto del Cavallino rampante. La stessa vettura che ha urtato fortemente la gamba dell'uomo nel momento della ripartenza, causandogli ferite che hanno costretto i sanitari ad amputargli l'arto. I meccanici della Ferrari sono accorsi sul luogo dell'incidente, nei pressi del parcheggio del Pala Molza di Modena, pochi istanti prima di una esibizione. La monoposto stava eseguendo alcuni giri di prova assieme alla 'gemella' F60, prima di effettuare una esibizione e un pit-stop davanti al pubblico in tribuna.

L'incidente ha comportato l'interruzione del programma della manifestazione per alcune ore. Nella mattinata di sabato 3 luglio 2021 al circuito realizzato in occasione del Motor Valley Fest, sono state protagoniste le vetture da corsa del Cavallino Rampante. Otto 488 Challenge Evo, abituali protagoniste del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, che hanno affrontato i 1400 metri di pista sfidandosi in un '1 contro 1' a eliminazione. Nel corso della giornata erano previste anche numerose esibizioni delle vetture. Le monoposto di Formula 1 con i colori della Scuderia Ferrari, tra cui la F60 e la SF70H, sono entrate in pista verso le 13 per eseguire alcuni giri "adrenalinici" prima della spettacolare fase di pit-stop. E' in quel momento che è avvenuto l'incidente.