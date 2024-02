Modifica le playlist di Spotify per insultare la ex: condannato per stalking

Abusi psicologici, violenze fisiche e verbali portati avanti per anni nei confronti della ex, una donna di 31 anni. Protagonista un 38enne torinese pilota di rally, incapace di accettare che lei non volesse tornare insieme. Così ha escogitato un ulteriore metodo per infiltrarsi nella sua vita: modificare le playlist musicali di Spotify che la donna ascoltava quotidianamente, inserendo brani rap carichi di volgarità e insulti.

La relazione era iniziata nel 2019 ed era terminata nel 2022, in un crescendo di abusi e violenze che avevano portato la 31enne all'anoressia e a un tentativo di suicidio. Raggiunto questo punto, lei decide di lasciarlo, ma lui continua a perseguitarla. La donna sporge quindi denuncia e, a seguito delle indagini, il 38enne finisce a processo accusato di maltrattamenti in famiglia e stalking, con l’aggravante di utilizzo di strumenti informatici e telematici. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Enzo Bucarelli, ha fatto emergere la profonda tossicità del rapporto. L'uomo ha patteggiato la condanna a due anni e il risarcimento nei confronti dell’ex fidanzata.