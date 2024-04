Accoltella il marito davanti ai figli di 3 e 4 anni: è grave

Una lite in famiglia è finita nel sangue a Roma, nella zona orientale della città al Don Bosco. L'aggressione nella mattinata di sabato 20 aprile. Una donna di 27 anni, cittadina dell'Ecuador, ha accoltellato il marito, un uomo di 34 anni originario del Perù, al termine di una animata discussione in casa, davanti ai loro figli di 3 e 4 anni.

La donna ha preso un coltello da cucina e colpito il marito alle spalle, all'altezza della scapola. Sul posto sono accorsi i medici del 118 e la polizia di Stato. Il 34enne è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Non sarebbe in pericolo di vita. La 27enne è stata portata in commissariato e arrestata per tentato omicidio. È stata posta ai domiciliari, a disposizione della magistratura. I due bambini, invece, sono stati nel frattempo affidati alla nonna.