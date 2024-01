Moglie e marito muoiono a pochi minuti di distanza

Marito e moglie deceduti a pochi minuti di distanza una dall’altro in seguito a un malore. È la tragedia che ha colpito comunità della frazione di Minturno-Scauri, in provincia di Latina. La coppia lascia i figli di 24 e 26 anni, con la maggiore dei due che proprio il giorno dopo la drammatica scomparsa dei suoi genitori avrebbe dovuto laurearsi.

Tutto è accaduto nel pomeriggio del 16 gennaio. Secondo quanto ricostruito, Maria Giovanna Lioniello, 59 anni e insegnante, dopo essere tornata da scuola ha accusato un improvviso malore. Inutile l'intervento dei soccorsi, che hanno dovuto constatare il decesso della donna. Solo qualche minuto dopo il marito, Carmelo Martinoli, pensionato 64enne, già cardiopatico, non ha forse retto al dolore per la morte della moglie ed è stato colpito anche lui da un malore, che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

Una notizia quella della scomparsa di marito e moglie che ha sconvolto l'intera comunità di Scauri. Il cordoglio è arrivato anche dal sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli, a nome di tutta l'amministrazione, e dall'Istituto Alberghiero Angelo Celletti, dove lavorava la 59enne. Le esequie si terranno il 18 gennaio alle ore 14,30 presso la chiesa dell'Immacolata di Scauri.