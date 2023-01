Moglie muore in casa, marito la veglia per giorni senza riuscire a chiamare i soccorsi

La moglie morta da giorni, il marito che continua a vegliarla fino a quando non arriva la polizia. Un dramma della solitudine. L'allarme è scattato domenica 15 gennaio, nella periferia appena fuori le mura di Viterbo. A raccontare la triste vicenda è Raffaele Strocchia su ViterboToday. In un appartamento di una delle palazzine di via Domenico Corvi, vicino allo stadio, un'anziana di 87 anni è stata trovata morta con accanto il marito che l'ha vegliata per giorni senza riuscire a chiedere aiuto a nessuno.

L'uomo, che soffrirebbe di demenza senile, non si sarebbe accorto della gravità della situazione; forse ha pensato che la moglie stesse dormendo. Domenica mattina, però, l'anziano ha bussato alla vicina di casa chiedendole di seguirlo nell'appartamento perché la moglie non si alzava dal letto e non gli rispondeva più. Quando la donna è entrata in camera ha subito chiamato i sanitari del 118 che, però, nulla hanno potuto fare.

Il decesso della donna risalirebbe tra i due e i sette giorni prima e sarebbe avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile della questura e quelli della polizia locale di Viterbo, che sono rimasti nell'abitazione per tutta la giornata, fino al tardo pomeriggio. Per l'uomo è stato disposto il ricovero trovandosi ancora in stato di shock per la morte della moglie e non essendo nelle condizioni di vivere da solo. Presto si è attivata una grande macchina di umanità e generosità, che sicuramente sarebbe scattata prima se solo qualcuno fosse stato a conoscenza della situazione in cui gli anziani coniugi vivevano. Il corpo della donna si trova nella camera mortuaria di Belcolle, nell'attesa di capire se qualche lontano parente si possa far carico dei funerali. Se così non fosse, se ne occuperà il comune. Il comandante della polizia locale, Vinciotti, ringrazia la Asl per la "sensibilità dimostrata. Comprendendo e prendendo a cuore la vicenda, ha concesso che il corpo possa rimanere qualche giorno nella camera mortuaria di Belcolle nonostante la signora non sia morta in ospedale".

I vicini di casa parlano di una "coppia sola, senza figli. Persone a modo e distinte, anche se molto riservate. Lui, molto probabilmente anche per le sue condizioni di salute e l'età avanzata, usciva pochissimo. Anzi, quasi per niente. Era soprattutto la moglie a occuparsi di tutto, anche se pure lei molto anziana".