Molesta una donna incinta ma la pena viene sospesa: "È feticista, deve curarsi"

Aveva molestato una donna incinta in centro commerciale, ma per l'uomo la pena a un anno e quattro mesi è stata sospesa: dovrà seguire un percorso terapeutico di almeno 8 mesi. Fa discutere il provvedimento preso nei confronti di un uomo che, nell'estate del 2020, ha toccato le caviglie e i polpacci, infilando anche la mano sotto al vestito, di una 34enne. La donna si era recata nel centro commerciale di Roma per fare delle compere in compagnia di un'amica. Un momento di svago che ben presto si è trasformato in un incubo.

"Avevo messo un vestito che mi lasciava scoperte le gambe - ha ricordato la vittima in aula - a un certo punto ho sentito qualcosa toccarmi", riporta il Messaggero. "Dopo lo sgomento avrei voluto picchiarlo - ha detto ancora la vittima - ma sono rimasta calma perché ero incinta. All’inizio - ha proseguito - ho pensato di non denunciarlo. Ma poi mi sono detta: se fossi stata sola in un luogo isolato, cosa sarebbe potuto succedere?".

In aula, l'avvocato difensore ha giustificato così le azioni del suo assistito: "L'imputato è malato, soffre di disturbo feticista e non è riuscito a trattenere il suo istinto irrefrenabile", aveva asserito il legale chiedendo di assolvere l'uomo finito a processo con l'accusa di violenza sessuale. Richiesta che i giudici del tribunale di Roma non hanno accolto, condannando l'imputato a 1 anno e 4 mesi di carcere. Dopo la condanna, la pena è stata sospesa: l'uomo dovrà seguire un percorso terapeutico di almeno 8 mesi.