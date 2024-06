Molesta una donna per strada, la segue fino a casa e la violenta

È stata pedinata da un uomo che l'aveva importunata poco prima in strada. Una volta arrivata a casa per la donna, una 37enne originaria di un paese dell'est Europa, si è materializzato l'incubo. I fatti, di cui si è avuta notizia solo nelle scorse ore, sono avvenuti lo scorso 9 giugno a Roma, nel quartiere Prati. Le indagini della polizia hanno portato al fermo di un 32enne georgiano che ora è accusato di violenza sessuale. A lui gli agenti sono arrivati grazie alla testimonianza della vittima e alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza condominiale.

Secondo quanto ricostruito, la violenza si è consumata nel tardo pomeriggio. La donna stava tornando a casa quando è stata avvicinata da un uomo che le ha fatto delle avance molto esplicite, da lei respinte. Lui però non ha desistito, anzi ha iniziato a seguirla furtivamente. E quando la 37enne ha varcato la porta d'ingresso del suo palazzo si è intrufolato dentro raggiungendola nei locali dei lavatoi condominiali dove l'ha violentata. Una volta portato a termine il suo piano si è dato alla fuga, non prima di aver minacciato la vittima. Sconvolta e sotto choc, la 37enne ha denunciato la violenza alle forze dell'ordine. Che hanno avviato subito le indagini riuscendo nel giro di qualche giorno a identificare il presunto stupratore. L'uomo sarebbe stato riconosciuto dalla vittima. Per lui la Procura ha disposto la custodia cautelare in carcere.