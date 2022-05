Lo accusano di aver molestato una ragazza: preso a calci e pugni fuori dal ristorante

Una vicenda ancora tutta da chiarire. L'unica certezza è che un uomo è stato picchiato ed è stato medicato in ospedale con una prognosi di 20 giorni. I fatti sono andati in scena intorno alle 23 di ieri fuori da un ristorante di Porto Cesareo, nel Leccese, dove una ragazza di 22 anni, uscita dal locale duranta una pausa tra un pranzo e l'altro, sarebbe stata molestata da un uomo. Il presunto aggressore sarebbe poi stato fermato da quattro ragazzi presenti nel locale. Tra i quali anche il fidanzato della 22enne.

Il gruppo si sarebbe dunque scagliato contro il presunto molestatore, un 39enne di San Cesario di Lecce noto per diversi episodi di cronaca tra i quali anche dei gravi tafferugli tra tifoserie calcistiche. Calci e pugni che gli hanno provocato diverse lesioni in più punti del corpo, giudicate guaribili in 20 giorni. Soccorso e poi accompagnato presso l’ospedale "San Giuseppe di Copertino", nell’omonima cittadina, il ferito è stato infatti sottoposto ad accertamenti clinici e poi dimesso appunto con una prognosi di quasi tre settimane. Non è però al momento indagato.

Il racconto delle persone coinvolte, all’arrivo dei militari della compagnia di Campi Salentina, non è stato infatti seguito da una formale querela. Gli investigatori dell’Arma, riferisce LeccePrima, hanno ascoltato tutti i protagonisti di questa grave vicenda, cercando anche eventuali testimoni, per ricostruire correttamente le fasi dell’accaduto sul quale al momento vi sono più dubbi che certezze. Provvedimenti scatteranno però nelle prossime ore, al termine di una prima fase investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce.