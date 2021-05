Molestano la fidanzata, lui interviene e viene preso a bottigliate sul viso

Il gravissimo episodio ieri sera a Cassino. Colpito anche con un monopattino. Spunta una pistola. Indagini a tutto campo della Polizia per arrivare ad identificare tutti

Colpito a bottigliate sul viso e sulla testa per aver cercato di difendere la fidanzata dalle molestie di un gruppo di giovani.

Il gravissimo episodio è avvenuto ieri sera nella centrale piazza Diamare a Cassino (Frosinone). Erano passate da poco le 21:30 quando due coppie di giovani fidanzati, che stavano percorrendo a piedi l'area, in direzione viale Dante, si sono viste accerchiare da alcune persone nate e residenti in città e tutte con un'età inferiore ai diciotto anni.

Prima frasi offensive e volgari verso le donne e poi, dinanzi alla comprensibile reazione dei ragazzi, è arrivata l'aggressione a colpi di bottiglia sul volto e sulla testa. Una violenza proseguita con pugni e calci e persino con una pistola, impugnata da uno dei molestatori.

Alcuni passanti, davanti a scene di terrore e disperazione e alla vista di volti coperti di sanghe, hanno allertato immediatamente il centralino del 113 e dell'Ares 118. In pochi minuti in piazza Diamare sono arrivate le volante del commissariato, le ambulanze ed i carabinieri ma del gruppetto di aggressori non c'era più traccia.

Solo qualche minuto dopo, due dei partecipanti alle violenze sono stati individuati, fermati e condotti in caserma: sono stati interrogati fino a tarda notte. Il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso del Santa scolastica dov'è è stato medicato e sottoposto a tutti gli accertamenti necessari a scongiurare la presenza di eventuali danni o lesioni interne: guarirà in pochi giorni.