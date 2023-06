Inseguita e molestata da un 50enne: ragazzina lo mette in fuga a morsi

Una ragazzina di 12 anni è stata aggredita da un uomo mentre tornava a casa, ma per fortuna è riuscita a divincolarsi e a mettesi in fuga. I fatti sono avvenuti nella serata di lunedì 5 giugno in via Reti, nel quartiere Sampierdarena, a Genova. La 12 enne stava tornando verso casa quando ha notato di essere seguita da un uomo di circa 50 anni. Dopo essersi avvicinato l'aggressore le ha afferrato il polso e l'ha strattonata verso di sé, stringendola con forza.

La ragazzina, in preda al terrore, ha reagito mordendo e graffiando il molestatore, che dopo alcuni istanti ha desistito e si è dato alla fuga. Soltanto in quel momento la 12enne è riuscita a chiedere aiuto a un passante, che ha subito chiamato la polizia. Le forze dell'ordine stanno indagando per risalire all'identità dell'aggressore, al momento ancora a piede libero. Sulla vicenda indagano gli investigatori del commissariato di Cornigliano, che hanno acquisito le immagini delle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Un episodio simile era avvenuto sempre a Genova la scorsa settimana. Ai giardini Ginocchio di Sestri ponente una ragazza di 16 anni era stata molestata e palpeggiata da uno sconosciuto, messo in fuga grazie ad una ginocchiata.