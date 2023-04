Mongolfiera finisce contro i cavi elettrici e prende fuoco

Momenti di paura a Cassina Rizzardi, nel Comasco, quando nella serata di mercoledì una mongolfiera con quattro persone a bordo ha improvvisamente perso quota. Il pallone aerostatico ha toccato i fili dell'alta tensione precipitando nel giardino di una casa privata e si è incendiato.

Lo scoppio della bombola è stato sentito nettamente ai residenti, che poi hanno visto una colonna di fumo. L'incidente ha anche provocato un cortocircuito e l'interruzione nella zona della corrente elettrica.

Inizialmente si è temuto il peggio per gli occupanti, fortunatamente solo uno di loro è rimasto ferito, ed è stato portato in ospedale in codice giallo. Gli altri tre sono rimasti illesi e sono stati portati in ospedale solo per i dovuti accertamenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio e rimosso il pallone.

(Video Twitter Local Team)