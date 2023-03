Sale sulla scogliera per un'escursione ma cade: morta dopo un volo di 50 metri

Monica Perra, è morta dopo essere precipitata per 50 metri nel vuoto dalla scogliera di Cala Fighera, nel golfo di Cagliari. La donna, 39 anni, era appassionata di natura e passeggiate e saliva spesso sul promontorio della Sella del Diavolo. Nella sua ultima passeggiata ha perso l'equilibrio per motivi ancora da accertare. Non si esclude il gesto volontario.

Monica Perra, chi era la donna precipitata dalla scogliera

39 anni di Selargius, Monica Perra era appassionata di escursioni e sport anche pericolosi, come si vede dai post sul suo profilo Facebook in cui compaiono foto di lanci con il paracadute. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo e lo hanno trasportato in spiaggia.

Al momento non è chiara la dinamica della tragedia. L'ipotesi più probabile è quella dell'incidente: la donna sarebbe stata impegnata in una escursione quando avrebbe perso l'equilibrio, scivolando e precipitando nel vuoto. Un volo di decine di metri, poi l'impatto sugli scogli che non le ha lasciato scampo. Il corpo era stato avvistato da un escursionista che ha dato l'allarme, ma ormai per Monica Perra non c'era più nulla da fare.

