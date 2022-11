Incidente in monopattino: muore ragazzo di 23 anni

Un ragazzo di 23 anni è morto in un incidente stradale a bordo di un monopattino elettrico, a Roma. Il dramma avvenuto di notte, intorno alle 2 in piazza Annibaliano. Il giovane è stato notato da alcuni automobilisti in transito riverso in terra all'altezza di viale Eritrea. Richiesto l'intervento del 118, il personale sanitario dell'ambulanza arrivato sul posto non ha potuto far nulla, se non accertare la morte del giovane, un cittadino straniero residente nella Capitale da anni.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Dopo i primi rilievi scientifici pare si sia trattato di un incidente autonomo, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona e dalle parole di eventuali testimoni che abbiano assistito all'accaduto.

Si tratta della seconda vittima di un incidente con un monopattino elettrico a Roma in pochi giorni. L'8 novembre ha perso la vita Antonio Supino, 63enne romano residente a Prati. Fatale per l'uomo la caduta dal mezzo elettrico avvenuta poco dopo le 7:30 di ieri in via Anapo, nella zona di Villa Ada, nel Nord della città. Anche in questo caso si tratterebbe di un incidente autonomo che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.