Travolto da un tir mentre era in monopattino: morto 32enne

Ragazzo sul monopattino muore sul colpo dopo essere stato investito da un tir. E’ successo oggi pomeriggio poco prima delle 16 a Milano. Un uomo di 32anni di origine asiatica è stato travolto e ucciso da un tir mentre percorreva una rampa in monopattino sulla strada provinciale Cassanese, all'altezza del Comune di Melzo. L'autista del tir si è fermato e ha prestato soccorso, ma per la vittima non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla dinamica indaga la Polizia locale di Melzo. Il camionista rischia l'accusa di omicidio stradale.