Il giovane che va contromano in monopattino sulla tangenziale

Sicurezza stradale cercasi disperatamente. In corsia d'emergenza, contromano, in tangenziale: succede a Bologna. L'uomo, 29 anni, è stato sanzionato; la multa si aggira intorno ai 500 euro.

I fatti questa mattina, martedì 19 dicembre, verso le 8.30: in tangenziale nord, all'altezza dell'uscita numero 6, è intervenuta la polizia locale. Subito fermato dagli agenti, il giovane è stato scortato fuori dall'asse della tangenziale per effettuare tutti i controlli del caso.

Le sanzioni sono scattate per la circolazione contromano su strada divisa in carreggiate separate, per non aver regolato la velocità, per aver arrecato pericolo e disordine alla circolazione, per l'assenza di avvisatore acustico sul mezzo, oltre alla circolazione con monopattino su strada non consentita.