Sfreccia in tangenziale con il monopattino stracarico di merci: gli agenti non credono ai loro occhi

Automobilisti e agenti non credevano ai loro occhi. A bordo di un monopattino sfrecciava in tangenziale a Bologna, e pure con un carico molto ingombrante di materiali di edilizia e bricolage appena acquistati.

Con il monopattino in tangenziale: multato a Bologna

I fatti risalgono al primo pomeriggio di lunedì 22 febbraio: gli agenti del reparto Polizia Commerciale stavano effettuando alcuni sopralluoghi e, imboccata la tangenziale, all’entrata Roveri in direzione Casalecchio hanno visto una persona a bordo di un monopattino procedere sulla corsia di emergenza.

Per l'incolumità dello spericolato uomo, la pattuglia ha immediatamente scortato con le luci di emergenza il monopattino facendolo accostare in una piazzola. A quel punto gli agenti hanno caricato il conducente, il monopattino e la spesa sull’auto di servizio e sono usciti dalla tangenziale, fermandosi in un luogo sicuro per tutte le verifiche del caso.

Esterefatti gli agenti: il giovane, 23 anni, residente nella città felsinea, si è giustificato dicendo di aver seguito la strada per tornare a casa indicata dal navigatore del cellulare. Inevitabile la multa per circolazione in tangenziale con veicolo non ammesso e per sovraccarico. Portava infatti pannelli fonoassorbenti, poliuretano espanso e altri articoli di bricolage.