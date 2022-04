Cadavere in mare: potrebbe essere il pescatore scomparso a Vieste

Un cadavere di un uomo, rimasto in acqua per molti giorni, è stato ritrovato questo pomeriggio al largo della costa di Monopoli, nel Barese. A segnalare il corpo alla Guardia costiera sono stati alcuni diportisti. Potrebbe trattarsi del pescatore amatoriale 75enne di Manfredonia (Foggia), caduto in mare il 30 marzo scorso mentre pescava sulla riva a Vieste. Gli accertamenti medico-legali non hanno riscontrato lesioni evidenti tali da ipotizzare una morte violenta. Prevista nei prossimi giorni l'autopsia.