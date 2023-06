Anziano si denuda in spiaggia e inizia a toccarsi davanti a una ragazzina

Un uomo apparentemente distinto che si spoglia integralmente in spiaggia, con vari bambini presenti, e inizia a toccarsi nelle parti intime davanti a una ragazzina.

Succede sul litorale di Montemarciano, in provincia di Ancona, sabato scorso. Immediatamente raggiunto dai carabinieri, è stato denunciato per atti osceni. Come riporta AnconaToday, si tratta di un 80enne che vive nei dintorni di Jesi. E' stato riconosciuto dagli altri bagnanti e accompagnato in caserma per le formalità di rito.

