La scuola materna in fiamme

Ha provocato "danni ingenti" l'incendio che questa mattina ha colpito la scuola materna di via Idice a Monterenzio, nel bolognese. Lo fanno sapere i Vigili del fuoco, intervenuti intorno alle 5.20. Inizialmente è bruciato il tetto della scuola, poi le fiamme "si sono propagate fino alle pareti dell'edificio". I pompieri, giunti sul posto con tre squadre e diversi mezzi di appoggio, tra cui due autobotti e un'autoscala, hanno "spento le fiamme velocemente e poi, una volta soffocato il fuoco, e' iniziata l'operazione di bonifica per evitare altri focolai". Fortunatamente, vista l'ora, nessuno si trovava nell'edificio, quindi nessuno è rimasto ferito. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono presenti il sindaco di Monterenzio, il personale dell'Ufficio tecnico comunale, il direttore scolastico, la Polizia locale, il 118 e i Carabinieri.

BolognaToday racconta che si tratta del secondo incendio in un mese: il primo si era sviluppato il 10 settembre scorso, a pochi giorni dall'apertura della scuola, costringendo tutti a correre ai ripari organizzando lezioni all'aperto nel parco, in attesa di rendere la struttura di nuovo agibile. Lunedì scorso però, i bambini erano rientrati in classe dopo i dovuti interventi che hanno impermeabilizzato il tetto, riparato i danni del rogo, riverniciato le aule e ripristinato gli impianti. Ma solo dopo 3 giorni è nuovamente tutto distrutto.