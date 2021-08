Malore improvviso, bimbo di 2 anni muore in ospedale

Tutti i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati purtroppo vani. La Polizia indaga sulle circostanze della morte di un bambino di due anni, ospite di una casa famiglia di Montesarchio, in provincia di Benevento. Il decesso del piccolo è avvenuta all' ospedale "Fatebenefratelli" del capoluogo sannita: lì era arrivato in gravissime condizioni.

Su disposizione della Procura, la salma è stata sequestrata in attesa degli accertamenti medico legali Probabilmente verrà effettuata l’autopsia. E' la prassi che viene seguita in questi casi. Il bambino avrebbe accusato un malore nella casa famiglia. A quel punto sono intervenuti i medici del 118, che lo hanno portato in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica.