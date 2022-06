Rischia di annegare per una crisi epilettica: salvata dal bagnino

Storia a lieto fine quella che stiamo per raccontare e che vede protagonista il bagnino della Lifeguard, Federico Caprarese, di Montesilvano, comune in provincia di Pescara. Questa mattina il giovane ha salvato la vita a una ragazza di appena 16 anni che ha rischiato di annegare in mare. La minorenne stava facendo il bagno a una decina di metri dalla riva quando è stata colta da un attacco epilettico, disturbo di cui già soffriva. L’assistente bagnanti si è accorto che la ragazza era immersa completamente in acqua ed è subito intervenuto per portarla a riva, grazie anche all’aiuto di un collega. La 16enne è stata successivamente presa in carico dai soccorritori del 118, allertati dallo stesso bagnino. “In questi casi, se l'intervento è immediato, ci sono alte possibilità di riuscita – ha dichiarato il presidente di Lifeguard, Cristian Di Santo facendo i complimenti a Federico e ringraziando tutti coloro che hanno collaborato al salvataggio della ragazza.