Finisce sotto un treno vicino la stazione e muore: traffico sospeso

Tragico incidente nei pressi della stazione ferroviaria di Montesilvano, in provincia di Pescara. Una persona, di cui ancora non si hanno dettagli sull'identità, è morta dopo essere stata travolta da un treno. La circolazione dei treni al momento è sospesa e sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria con la polizia ferroviaria impegnata sul posto.

Secondo le comunicazioni di Trenitalia, i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 190 minuti, mentre i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Questi i treni Alta Velocità e InterCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:56)

• FR 8815 Venezia Santa Lucia (14:52) – Lecce (23:45)

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) – Milano Centrale (23:55)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (22:49)

• IC 611 Bologna Centrale (16:00) – Bari Centrale (23:08)

Il treno FR 8811 Milano Centrale (13:05) – Lecce (21:50) oggi termina la corsa a Pescara Centrale.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno FR 8813 Milano Centrale (14:05) - Lecce (22:56).

Articolo in aggiornamento