Il giovane che si masturba davanti a mamme e bambini: denunciato (e sanzionato per aver violato il Dpcm)

Per almeno cinque volte sarebbe andato fino a Montichiari di fronte alle madri che andavano a prendere i figli all'asilo: denunciato per atti osceni in luogo pubblico e multato

Più episodi, uno più grave dell'altro. Scatta la denuncia per il 24enne residente a Prevalle (Brescia). Per cinque volte sarebbe andato fino a Montichiari per masturbarsi di fronte alle giovani mamme che andavano a prendere i figli all'asilo. Il giovane sarebbe rimasto nudo senza pantaloni a bordo della sua Ford Fiesta, toccandosi.

Montichiari: il maniaco si masturbava restando in auto

Le indagini coordinate dalla Polizia Locale hanno visto un'accelerata grazie alla prontezza di una madre: sarebbe infatti riuscita a segnare la targa e a consegnarla agli investigatori. Numerosi gli episodi contestati al giovane, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

Inoltre è stato multato per 533 euro per aver violato le norme del Dpcm (si trovava fuori Comune senza un valido motivo). I tre episodi più recenti sono avvenuti tra la Fascia d'Oro, Vighizzolo e il centro (in Via Cavallotti): in quest'ultimo caso si sarebbe avvicinato a una giovane madre accompagnata ai suoi due bambini. Le avrebbe chiesto di salire in macchina con lui, ma al suo rifiuto avrebbe continuato a masturbarsi. Dopo le grida della donna, il 24enne era fuggito e aveva fatto perdere le proprie tracce.