Morde un poliziotto e ne fa quasi investire un altro da un camion

Prima ha "sequestrato" all'interno del centro di accoglienza un addetto alla consegna dei pasti, bloccandolo nel cortile e impedendogli di uscire. Poi, all'arrivo della polizia, se l'è presa con gli agenti e ha morso un poliziotto alla mano rischiando di staccargli un dito e per poco non ha fatto investire il collega da un camion. Per l'uomo, 36 anni, cittadino di origine nigeriana richiedente asilo, è scattata una denuncia.

I fatti sono avvenuti nella mattinata di mercoledì 8 marzo quando in seguito a una chiamata con richiesta di intervento è stata inviata una volante della questura di Monza nel centro di accoglienza in via XX Settembre. A chiamare e chiedere aiuto era stato l'addetto alla consegna dei pasti ai migranti perchè il 36enne gli aveva bloccato l'unica via di uscita dalla struttura.

Dopo aver "liberato" il dipendente, i poliziotti hanno identificato il 36enne che però si è scagliato contro gli agenti. Il 36enne durante la colluttazione avrebbe fatto cadere a terra uno dei poliziotti, rischiando che venisse travolto da un camion che proprio in quel frangente stava passando nel tratto. Poi ha morso un altro poliziotto al dito rischiando di tranciarglielo.

Secondo quanto emerso il 36enne, affetto da disturbi psichiatrici, sembra che da giorni stesse rifiutando di assumere i farmaci prescritti, causando problemi di gestione all’interno del centro di accoglienza. L'uomo e i poliziotti aggrediti sono stati accompagnati presso l’ospedale San Gerardo di Monza dove sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni per ferita lacerocontusa al dito medio della mano e 7 giorni per contusione al ginocchio.

Il 36enne è stato ricoverato in ospedale e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.