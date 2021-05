Incidente per Morgan: due costole rotte dopo una brutta caduta

Il cantautore sarebbe stato protagonista di una rovinosa caduta in monopattino a Milano a causa di un tombino. Tornava a casa dopo una giornata di registrazioni con i Bluvertigo, in vista del nuovo album di prossima uscita

Il cantante Morgan (all'anagrafe Marco Castoldi) è caduto in monopattino a Milano e si è rotto due costole. Come spiega Milanotoday sarebbe successo due giorni fa mentre il cantautore tornava a casa dopo una giornata di registrazioni con i Bluvertigo, in vista del nuovo album di prossima uscita. Si tratta del nuovo LP della band italiana, il cui titolo “BluVentuno” fu svelato da Marco Castoldi lo scorso marzo. L'artista si sposta spesso in monopattino e molta curiosità aveva destato un suo "concerto" improvvisato durante il lockdown.

Secondo quanto è trapelato e riferito dal magazine Mow, il cantautore sarebbe stato protagonista di una rovinosa caduta in monopattino, a causa di un tombino del capoluogo meneghino. Dopo la caduta il cantante originario di Monza ha aperto una stanza all'interno del social network Clubhouse dal titolo: "Cercasi ortopedico a Milano".

Ma, nonostante i postumi dell'incidente, Morgan ha poi anche allestito, per gli utenti del social network vocale, una serata dedicata alle canzoni di Umberto Bindi.