Studentessa di 14 anni trovata morta in casa davanti al pc acceso

La ragazzina era rimasta in casa per seguire le lezioni a distanza, come tanti suoi coetanei. La madre era fuori per lavoro: quando non è riuscita a contattarla ha chiesto aiuto a un conoscente che è andato a controllare e ha trovato la studentessa ormai priva di vita

Una ragazzina di 14 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Le Ville di Monterchi, in provincia di Arezzo. A stroncarla probabilmente un malore, ma sarà l'autopsia a chiarire effettivamente cosa è successo.

La 14enne, iscritta al primo anno di una scuola superiore di Sansepolcro, era in casa come tanti suoi coetanei per seguire le lezioni con la didattica a distanza. La madre si trovava fuori casa per lavoro, impegnata come badante. Prima dell’inizio delle lezioni, la donna ha provato a chiamare la figlia ma non è riuscita a mettersi in contatto con lei e così ha chiesto a un conoscente di andare a vedere cosa stava succedendo. È stato proprio l’uomo a scoprire il corpo della 14enne, accanto al pc acceso.

Tragedia in casa: 14enne trovata morta davanti al pc

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi ma per la 14enne non c’è stato niente da fare. Secondo i primi accertamenti, la morte sarebbe sopraggiunta tra le 6 e l 8 del mattino e il decesso sarebbe avvenuto con ogni probabilità per cause naturali, forse un aneurisma. Sul caso indagati i carabinieri della compagnia di Sansepolcro, guidati dal capitano Angelo Bardi.

La procura di Arezzo ha disposto l’autopsia, che sarà eseguita all'ospedale di Santa Maria della Gruccia di Montevarchi.

Cordoglio è stato espresso all'amministrazione comunale di Monterchi. "La famiglia - spiega il sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli - abita in zona da non molto tempo, ma la conosciamo, in particolare la presidente del consiglio comunale Maria Cristina Polcri. Esprimo vicinanza ai familiari, siamo sconvolti da questa notizia".