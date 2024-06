Bimba sviene nella piscina del parco acquatico: dichiarata la morte cerebrale

Fine delle speranze. È morta la bambina di 11 anni ricoverata da lunedì 17 giugno dopo aver rischiato di annegare nella piscina del parco di Aquaneva a Inzago, in provincia di Milano. La piccola era stata tirata fuori dall'acqua in condizioni gravissime e in arresto cardiocircolatorio. Ancora non sono chiare le cause, ma la bimba è rimasta troppo tempo con la testa sott'acqua, per un malore o uno svenimento, o forse per un gioco con le amiche finito in tragedia . Si trovava nella struttura estiva con l'oratorio il cui parroco, don Andrea Pina, è l'unica persona che al momento risulta indagata. La triste conferma è arrivata nel pomeriggio di oggi, giovedì 20 giugno: l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era ricoverata la piccola ne ha dichiarato ufficialmente la morte cerebrale.

A vedere per primo la piccola è stato il bagnino del parco che si è subito precipitato tirandola fuori dalla vasca e iniziando le manovre di rianimazione. La bimba era in gita con l'oratorio estivo e il sacerdote, ora indagato, aveva la responsabilità del gruppo di bambini e ragazzi minorenni: oltre duecento compresi gli animatori, giunti con cinque autobus. Giunti sul posto i soccorritori hanno proseguito i tentativi di rianimazione fino all'arrivo in ospedale, dove ha lottato tra la vita e la morte per tre giorni.

Questa mattina la famiglia della piccola ha lanciato un appello chiedendo ai testimoni di riferire alle forze dell'ordine qualsiasi testimonianza o particolare, anche minimo, che possa aiutare a fare chiarezza sul giorno dell'incidente. "Verità con l'aiuto di tutti", spiegano i familiari, che ringraziano anche la comunità di Caravaggio, la Caritas, l'ospedale di Bergamo (dove la bimba era stata ricoverata), la polizia locale di Inzago e tutte le persone che si sono 'strette' a loro.