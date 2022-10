Muore soffocata mentre fa colazione: il marito ascoltato in caserma

cDramma a Senigallia, in provincia di Ancona: una donna di 77 anni è morta nella mattina di oggi, venerdì 21 ottobre, nella sua abitazione, mentre stava facendo colazione con il marito. Sulla dinamica del decesso, secondo le prime ipotesi avvenuto per soffocamento, indagano i carabinieri che hanno accompagnato l'80enne marito e il figlio, 50 anni, in caserma a Senigallia per chiarire i fatti.

Il decesso è avvenuto intorno alle ore 8 e in casa erano presenti anche il marito e il figlio, anche se non è ancora chiaro se fossero nella stessa stanza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con gli operatori sanitari ma i tentativi di salvare la 77enne sono stati vani. Una pattuglia dei Carabinieri è sul posto per i rilievi. Si attende l'arrivo del medico legale per una prima ispezione cadaverica, anche se per accertare le cause del decesso con tutta probabilità sarà necessaria un'autopsia. Del decesso sospetto, è stato informato il pm Rosario Lioniello.