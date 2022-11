Incendio in un hotel: morta una donna

Una donna anziana è morta a causa di un incendio divampato questa mattina a Bressanone, in Alto Adige, nella dépendance di un hotel in pieno centro storico. La chiamata con la richiesta di intervento è arrivata pochi minuti dopo le 8 di venerdì mattina. La donna, una 82enne, è stata trovata morta ai piani alti dell'hotel, probabilmente intossicata dal fumo. Non sarebbe una cliente, ma un membro della famiglia proprietaria dell'albergo. Purtroppo per lei non c'è stato niente da fare.

La dinamica dell'incendio non è ancora chiara. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco volontari di Bressanone, sono impegnate tutte le forze del circondario per tentare di domare e controllare le fiamme. Per ragioni di sicurezza la struttura è stata interamente evacuata e sul posto sono intervenuti anche i sanitari della Croce bianca.