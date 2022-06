È morta la donna investita da un'auto pirata mentre faceva jogging

Tragico epilogo per la donna che è stata investita da un’auto pirata all’alba di domenica 29 maggio a Cori, in provincia di Latina, mentre faceva jogging. La 47enne runner romana, investita da un’auto lungo via Madonna delle Grazie, che poi si è data alla fuga, non ce l’ha fatta. Nel pomeriggio di oggi ne è stato dichiarato il decesso. I parenti della donna stanno valutando l’ipotesi della donazione degli organi.

Si aggrava ora la posizione del conducente, un uomo di 35 anni che quella mattina era alla guida del suv bianco che ha travolto la donna mentre stava correndo. Accusato di lesioni gravi e omissione di soccorso, per lui l’ipotesi di reato ora potrebbe cambiare in omicidio stradale. Al momento il magistrato non si è ancora espresso.