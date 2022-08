Entra nel lago per fare un bagno: trovata morta dopo ore

Una donna è andata a fare un bagno al lago ma non è più riemersa. È stata poi trovata morta dopo due ore circa di ricerche. La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio a Castro, sul lago d'Iseo, dove una polacca di 54 anni è morta annegata. L'allarme è stato lanciato da un familiare, che l'ha vista allontanarsi in acqua e poi sparire.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sommozzatori ma per la donna non c’era già più niente da fare: è stata recuperata a circa sei metri di profondità e a dieci metri dalla riva. Presenti anche i carabinieri per capire che cosa possa essere successo e la dinamica esatta dei fatti.