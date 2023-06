Scende dall'auto per farla ripartire, travolta e uccisa: era sposata da una settimana

Era residente a Sarno, nel Salernitano, la donna marocchina di 41 anni che, sabato scorso intorno alle 19, è stata travolta da un'auto sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, a circa 700 metri dallo svincolo di Atripalda (Avellino), in direzione Salerno. Secondo i primi riscontri, la donna - sposata da appena una settimana - era in auto (una Fiat Punto) insieme al marito, quando si sono dovuti fermare per un problema probabilmente al motore.

La 41enne sarebbe scesa dalla vettura cercando probabilmente di spingerla, mentre il marito tentava di farla ripartire. Durante la situazione di emergenza, improvvisamente è giunta una Grande Punto, guidata da un 25enne di Solofra (Avellino) con accanto la fidanzata, che si è schiantata contro l'auto ferma travolgendo la donna. La 41enne è morta sul colpo. La dinamica esatta, tuttavia, è ancora da chiarire.

Il 25enne e il marito della vittima sono rimasti feriti in forma lieve. Come atto dovuto, il marito della donna deceduta, un uomo marocchino di 43 anni residente a Sarno, e il conducente della Grande Punto, il giovane di 25 anni di Solofra, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Si tratta di una procedura necessaria per consentire l'esecuzione di accertamenti tecnici irripetibili sul corpo della vittima.

Il corpo della donna è stato condotto all'ospedale Moscati di Avellino. Questa settimana sarà eseguita un'autopsia, che permetterà di stabilire le cause precise del suo decesso. Gli accertamenti non solo sono fondamentali per comprendere le circostanze dell'incidente, ma potrebbero contribuire anche a determinare eventuali responsabilità dei due indagati. Su quanto realmente accaduto sono in corso le indagini della polizia stradale.

