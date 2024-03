Trovata senza vita in casa, era morta da mesi: nuova tragedia della solitudine

A Foggia martedì 12 marzo, in Viale Virgilio, una donna di circa 70 anni è stata trovata senza vita nei pressi di un'abitazione di fortuna in un cortile. Sul posto è intervenuta la polizia. Si tratterebbe, secondo quanto riporta FoggiaToday, di una accumulatrice seriale. Il decesso risalirebbe addirittura a qualche settimana fa, forse un paio di mesi. Una tragedia della solitudine, l'ennesima.

In base a una primissima ispezione cadaverica non sarebbero emersi segni di violenza, si ipotizza una morte naturale quindi. Il corpo di Maria, così era conosciuta nel quartiere, si presentava in avanzato stato di decomposizione. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco.

Era stata un'amica della donna a segnalare alle autorità che qualcosa non andava. Da tempo cercava di mettersi in contatto con la sua conoscente, ma non aveva mai avuto risposta. Poi il drammatico rinvenimento.