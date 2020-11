La figlia si toglie la vita e il papà ne conserva il corpo nella vasca da bagno per 40 giorni

È successo a Imola, in provincia di Bologna. L'uomo, di 77 anni anni, è stato denunciato per occultamento di cadavere. Lei aveva 42 anni

Una donna di 42 anni è stata ritrovata morta in una vasca da bagno dell'appartamento in cui viveva con il padre a Imola, in provincia di Bologna. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri - coordinati dalla Procura di Bologna - intervenuti sul posto, la vittima si sarebbe suicidata una quarantina di giorni fa a causa di "un gravissimo disagio sociale" che stava vivendo. Il papà l'avrebbe nascosta per tutto questo tempo perché "non se la sentiva di perderla per sempre". L'uomo, un 77enne, è stato denunciato per occultamento di cadavere.

Nella giornata di ieri un uomo si è rivolto ai carabinieri dicendo di essere preoccupato per la cugina. I militari si sono recati sul posto e quando sono arrivati hanno fatto la macabra scoperta. La donna era stata adagiata nella vasca da bagno, sigillata con un telone di plastica e arieggiata da un ventilatore, installato accanto a una finestra del locale per espellere i gas corporei della defunta, in avanzato stato di decomposizione. Dopo la morte della figlia, l'uomo ha continuato a vivere nella stessa casa con il cadavere nascosto in bagno. L'esame esterno del corpo non ha permesso di stabilire le cause del decesso e, a quanto risulta, a fare ipotizzare un suicidio sono solo le dichiarazioni del padre.

L'autopsia farà chiarezza sulla morte della donna

È stata quindi disposta un'autopsia per far chiarezza su tempi e cause della morte della 42enne. L'anziano genitore la accudiva da solo dopo la morte della moglie, avvenuta tredici anni fa. L'appartamento è stato sequestrato dai carabinieri che continueranno ad indagare per chiarire la vicenda.