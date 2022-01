Incendio in casa: muore carbonizzata a 36 anni

A Milano una donna di 36 anni è morta in un incendio. E' andato a fuoco un appartamento in via Giorgio Stephenson in zona Certosa, nella tarda serata di mercoledì 5 gennaio.

Le fiamme sono divampate intorno alle 23:30 all'interno di un appartamento al piano rialzato. Sul posto sono intervenuti il 118 con un'ambulanza e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno spento le lingue di fuoco. Il corpo della donna era parzialmente carbonizzato.

Non è ancora chiaro cosa abbia innescato le fiamme: non si esclude nessuna pista. La porta d’ingresso risultava chiusa dall’interno.