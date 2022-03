Non ce l'ha fatta la quindicenne vittima di un incidente ieri sera al luna park di Galliate, nel Novarese. Sabato sera la ragazzina è stata sbalzata da una giostra, ricadendo al suolo. Subito soccorsa, era stata trasportata all'ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Le sue condizioni, subito giudicate molto gravi, sono peggiorate in poche ore: è morta domenica mattina. Il luna park, allestito in piazza Vittorio Veneto per la festa patronale di San Giuseppe, era al primo giorno di apertura.

È morta la ragazzina caduta da una giostra al luna park a Galliate

Sul posto, con i sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. L'incidente è avvenuto all'ultima corsa della giostra. "Siamo sconvolti, è una vera tragedia", ha commentato Claudiano Di Caprio, sindaco del comune a una decina di chilometri da Novara. La 15enne era ricoverata in condizioni giudicate gravissime dai sanitari nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maggiore di Novara.

La ragazzina, originaria di Trecate, frequentava il primo anno del liceo classico Carlo Albero di Novara: ieri sera si era recata da Trecate a Galliate per trascorrere un sabato sera alle giostre che si è trasformato in tragedia. Il tradizionale luna park di San Giuseppe aveva ha aperto a Galliate proprio ieri in piazza Vittorio Veneto, dopo lo stop forzato di due anni causato dal covid. Il luna park, in segno di rispetto per la famiglia, rimarrà chiuso.