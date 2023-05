Crolla a terra mentre fa jogging: morta ragazza di 25 anni

Tragedia al parco di Tor Tre Teste, a Roma. Nella mattina di oggi, mercoledì 31 maggio, una ragazza di 25 anni è morta mentre faceva jogging nell'area verde di fronte a via Viscogliosi. Diversi testimoni, intorno alle 7 di questa mattina, l'hanno vista accasciarsi al suolo improvvisamente. Immediati i tentativi di soccorrerla, anche da parte dei sanitari del 118 corsi sul posto.

La ragazza si chiamava Flavia Ferrari ed era stata una promessa dell'atletica italiana e della Nazionale ai campionati europei under 20 di Grosseto 2017. Poi nel 2019 era stata costretta al ritiro per una serie di problemi di salute. In un lungo post sui social aveva spiegato tutto. E proprio sui social non ha nascosto le sue fragilità e la sua forza di volontà.