Marta Allegra, morta in casa all'improvviso a 20 anni

Tragedia a Briga Novarese nella mattinata di Santo Stefano. Marta Allegra, 20 anni, si è sentita male in casa: sono stati i familiari a chiamare il 118, che è intervenuto per cercare di rianimare la giovane. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso per trasportare la ragazza in ospedale ma, nonostante gli sforzi del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare. Saranno gli esami a stabilire la causa della morte della 20enne.

Marta Allegra viveva a Briona con la famiglia e lavorava nella società di vigilanza Vedetta 2 Mondialpol di Borgomanero. A Borgomanero aveva anche frequentato il liceo classico Don Bosco. Lascia i genitori, Roberta e Antonello, e la sorella Sofia.