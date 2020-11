La donna trovata morta nel cortile di un condominio

Il dramma a Milano, in via Costantino Baroni. Polizia sul posto

Una donna è stata trovata morta questa mattina sotto il condominio al civico 244 di via Costantino Baroni, al Gratosoglio a Milano, estrema periferia sud del capoluogo. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 5.30 e sul posto sono immediatamente intervenuti gli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della vittima, che sarebbe una cittadina italiana di circa 40 anni.

Stando a quanto appreso, il corpo è stato trovato nel cortile del palazzo, un edificio di nove piani con affaccio interno e affaccio in strada. In via Baroni sono al lavoro gli agenti della Squadra Mobile, che stanno ora cercando di far luce sulla morte della donna, che sembra sia caduta da una delle finestre del condominio. Pare, ma le informazioni sono ancora frammentarie, che la vittima non vivesse in quel palazzo.

Il primo passo sarà capire in che circostanze la donna - sul cui corpo non ci sarebbero segni di violenza evidenti - è precipitata nel vuoto: se per un tragico incidente o per altro.