Carla non ce l’ha fatta: è morta la moglie dell’alpino che le aveva fatto la serenata fuori dall’ospedale

L’alpino Stefano Bozzini era diventato famoso in tutto il mondo. Seduto fuori dall’ospedale di Castelsangiovanni dove la moglie Carla era ricoverata le aveva dedicato una serenata con la sua fisarmonica, per farle arrivare tutto il suo amore non potendo essere lì vicino a lei a causa delle misure antiCovid in vigore in questo periodo.

Purtroppo però Carla non ce l’ha fatta, scrive IlPiacenza. Stefano Bozzini la sta piangendo in queste ore insieme alla famiglia.

La serenata dell'alpino per la moglie ricoverata in ospedale

Il figlio Maurizio aveva ripreso il padre Stefano, con il suo berretto con la penna, mentre dedicava alla sua Carla una serenata con la fisarmonica a inizio novembre. A causa delle restrizioni per evitare il contagio, nell’ospedale di Castelsangiovanni non sono permesse le visite nemmeno dei parenti più stretti. Bozzini, classe 1939, aveva quindi chiesto il permesso al personale sanitario di poter stare una decina di minuti nel cortile esterno dell’ospedale per suonare un paio di canzoni per la sua Carla, che si era affacciata poi a una finestra per poterlo vedere. Alla fine della serenata, per Bozzini era partito un applauso lungo e commosso da parte delle tante persone in finestra che lo avevano ascoltato .

Quei pochi minuti di struggente tenerezza condivisi inizialmente su Facebook erano diventati ben presto virali non sono in Italia ma anche nel resto del mondo. La storia dell’alpino e della sua serenata per la moglie ricoverata in ospedale era finita su numerosi internazionali, dal Guardian alla Cnn.