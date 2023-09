Donna muore annegata nella piscina di casa

Dramma nella notte a Crispiano, in provincia di Taranto. Una donna di 53 anni è morta annegata nella piscina della villa dove abitava insieme al marito. A trovare la 53enne priva di sensi in acqua è stato proprio l'uomo, poco dopo le 2,30: la donna è stata trasportata dai soccorritori del 118 in fin di vita all'ospedale Santissima Annunziata'di Taranto, dove è deceduta poco dopo.

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto la donna era ancora in acqua e non respirava e per portarla all’asciutto i sanitari si sono dovuti tuffare. Con lei c’era il marito e altre persone. La dinamica dell'incidente è ancora poco chiara: sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Crispiano e del comando provinciale di Taranto. Il magistrato ha disposto il sequestro della salma: sul cadavere verrà effettuata l'autopsia.

