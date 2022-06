Odore nauseabondo nel condominio, trovano cadavere di una donna: la figlia la vegliava da settimane

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in un corridoio di un appartamento di Roma fra rifiuti, sporcizia e degrado. La donna, 80 anni, era morta da settimane. Era residente nell'abitazione in cui è stata rinvenuta cadavere nel quartiere universitario di San Lorenzo dove viveva assieme alla figlia di 43 anni, affetta da problemi psichici.

A dare l'allarme al 112 poco dopo le 19:30 di mercoledì 8 giugno la portiera dello stabile, allarmata da un pungente e cattivo odore proveniente dall'appartamento al quarto piano della palazzina. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo che - seguendo i miasmi - sono arrivati davanti il portoncino della casa dove risiedevano la donna - vedova del marito - e la figlia di 43 anni.

Ad aprire la porta con chiavistello inserito la stessa donna, in evidente stato confusionale. Instaurato un dialogo con la 43enne i militari della vicina stazione di via dei Volsci non sono però riusciti a farsi aprire la porta, richiedendo così l'intervento dei vigili del fuoco che gli hanno quindi consentito l'accesso in casa.

Una volta nell'appartamento i carabinieri hanno trovato il cadavere dell'80enne in avanzato stato di decomposizione nel corridoio dell'appartamento. Senza evidenti segni di violenza, il corpo esanime della signora Angela è stato trovato fra cumuli di rifiuti e sporcizia accumulati in tutte le stanze della casa, dove i carabinieri non hanno accertato la presenza di segni compatibili con una eventuale lite fra mamma e figlia.

Sul corpo dell'anziana signora è stata disposta l'autopsia. In stato confusionale la figlia 43enne è stata invece trasportata al reparto psichiatrico del policlinico Umberto I. Sul posto, oltre ai carabinieri di San Lorenzo che indagano sull'accaduto, anche i militari del VI sezione del nucleo investigativo di via in Selci.