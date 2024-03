Scende dall'auto in panne, 85enne travolta e uccisa

È scesa per controllare la sua vettura appena andata in panne quando è stata investita e uccisa. Vittima una anziana, morta nella mattinata di oggi, giovedì 21 marzo, alle 10:40 circa del mattino sulla Tangenziale Est all'altezza dello svincolo della A24. La donna, 85 anni, era a bordo della sua Volkswagen Polo quando ha dovuto accostare.

Scesa per controllare cosa non andasse nella sua auto rimasta ferma al centro della carreggiata, è stata travolta da una Honda Jazz condotta da una donna italiana di 65 anni, che si è fermata a prestare soccorso. Per l'anziana, però, non c'è stato nulla da fare. I medici del 118 non le hanno potuto salvare la vita. Sul posto le pattuglie del II gruppo Sapienza della polizia di Roma Capitale che hanno chiuso la strada.Le auto sono state sequestrate. La salma della donna è stata portata in ospedale, a disposizione della magistratura.