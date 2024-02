Crolla un balcone e muore schiacciata dalle macerie

Tragedia a Roma dove una donna di 83 anni è morta, schiacciata dal balcone della sua villetta, crollato durante dei lavori in casa. Il dramma intorno alle 12 di oggi, 15 febbraio, in via Bisaccia 74, in zona Selvotta, tra Monte Migliore e Pomezia.

A dare l'allarme sono stati alcuni operai che stavano effettuando dei lavori al primo piano della villetta. A un certo punto, per cause che sono al vaglio della polizia di Stato e dell'ispettorato del lavoro, la parte in cemento calpestabile del balcone è crollata. L'anziana, che era lì, è rimasta schiacciata e sommersa dalle macerie del balcone venuto giù.

Sul posto sono accorsi i soccorritori, tra loro anche il personale del 118 e i vigili del fuoco delle squadre dell'Eur e di Pomezia. I pompieri hanno individuato e raggiunto tra le macerie il corpo esanime della donna. Non c'è stato nulla da fare per salvarla. Al via gli accertamenti degli agenti del distretto di Spinaceto per stabilire la cause di quanto accaduto.