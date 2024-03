Tragedia a scuola: studentessa di 15 anni muore davanti ai compagni

Dramma nell'Istituto superiore Guglielmo Marconi di Giugliano, in provincia di Napoli. Una ragazzina di 15 anni è morta nella mattina di oggi, venerdì 22 marzo, mentre si trovava in classe per seguire le lezioni. Secondo una prima ricostruzione, la giovane studentessa avrebbe accusato un malore improvviso ed, nonostante i tentativi di rianimazione di un equipaggio del 118, è deceduta poco dopo sotto gli occhi dei compagni di classe, increduli e scioccati.

Il corpo è stato portato al reparto di Medicina Legale dell'ospedale San Giuliano, su disposizione dell'autorità giudiziaria. Le attività didattiche sono state sospese in segno di lutto nella scuola. Indagini sul decesso dovuto comunque a cause naturali, secondo i primi riscontri.